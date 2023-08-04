بسبب قميص.. كلوب يفشل في السيطرة على عصبيته مع مشجعي ليفربول

المصدر: البيان

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رصدت كاميرا هاتف محمول تعامل يورغن كلوب مدرب ليفربول، بعصبية مع بعض مشجعي الريدز، على هامش تواجد الفريق الإنجليزي في استاد سنغافورة للعب مباراته الودية ضد بايرن ميونخ، التي انتهت بهزيمة ليفربول 4/3، ضمن استعدادات الريدز للموسم الجديد 2024/2023.

واصطف عددٌ من عشاق ليفربول أمام حافلة الفريق بانتظار كلوب، حيث أملوا في قيامه بالتوقيع على قمصانهم التذكارية.

ووثّق مقطع فيديو قصير كان يقوم أحد المشجعين بالتقاطه، قول كلوب للمشجعين: "بسرعة ليس لدي الوقت الكافي".

ومد المشجع الذي يقوم بالتقاط مقطع الفيديو القميص التذكاري أمام كلوب، الذي خاطبه بحدةٍ، قائلاً بعصبية: "أحسن الإمساك بالقميص".

وسُمع المشجع في تلك الأثناء وهو يسرع بالاعتذار إلى المدرب الألماني، قائلاً: "آسف، كلوب".

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