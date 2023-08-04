نيمار يعود بهدفين في شباك تشونبوك

المصدر: (بوسان - أ ف ب)

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خاض النجم الدولي البرازيلي نيمار أولى مبارياته مع باريس سان جيرمان منذ نحو ستة أشهر إثر غيابه عن الملاعب للإصابة، وأحرز هدفين على مدى 90 دقيقة أسهما في فوز فريقه على تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بثلاثية نظيفة ودياً.

وهي المرة الأولى التي يلعب فيها نيمار في المباريات التحضيرية الودية للنادي الفرنسي، بعد تعافيه من جراحة في كاحله خضع لها مارس الماضي. وكانت مشاركته فعّالة بعودة مظفّرة، افتتح فيها التسجيل لسان جرمان في الدقيقة 40 وضاعف النتيجة في الدقيقة 83.

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