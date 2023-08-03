أبرزها مانشستر سيتي مع أرسنال.. مباريات القمة تشعل بداية الموسم الكروي في أوروبا

المصدر: وام

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تتأهب الملاعب الأوروبية لانطلاقة الموسم الكروي الجديد مع اقتراب عطلة الصيف من نهايتها بعدما شهدت الفترة الماضية استعدادات مكثفة من معظم الأندية لضربة البداية في الموسم الجديد 2023-2024.

ومع الانطلاقة المرتقبة لفعاليات الموسم الجديد، ستشهد الملاعب الأوروبية عددا من مباريات القمة في بداية مثيرة للموسم، الذي ينتظر أن يشهد منافسة قوية بعد تدعيم العديد من الفرق لصفوفها بأبرز العناصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتتصدر مباراة درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي (كأس السوبر الإنجليزي) بين مانشستر سيتي وأرسنال يوم الأحد المقبل، قائمة أبرز المباريات الكبيرة في بداية الموسم الجديد.

كان مانشستر سيتي قد أحرز في الموسم الماضي الثلاثية التاريخية (دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا)، ويتطلع الفريق للفوز في هذه المباراة على أرسنال لإضافة لقب جديد إلى رصيده مع بداية فعاليات الموسم.

وأعرب الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن ثقته برغبة وتعطش الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات.. وقال : "سأطالب اللاعبين ألا ينسوا ما حققناه، وأننا سنحاول تكراره خطوة بخطوة".

ويخوض أرسنال المباراة كونه أحرز المركز الثاني في الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي، وفي ظل فوز "سيتي" بثنائية الدوري والكأس.

وبعدها بأسبوع واحد، ستكون الملاعب الإنجليزية على موعد مع مباراة قمة أخرى حيث يفتتح تشيلسي وليفربول مسيرتهما في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي بالمواجهة سويا على استاد "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن في 13 أغسطس الحالي.

وفي إسبانيا، ستكون أبرز مواجهات الجولة الأولى من الموسم الجديد، الذي ينطلق في 11 أغسطس الحالي، هي المباراة بين أشبيلية وفالنسيا في نفس اليوم فيما يفتتح برشلونة رحلة الدفاع عن لقبه بعدها بيومين على ملعب خيتافي، ويلتقي ريال مدريد مع أتلتيك بلباو في 12 أغسطس الحالي.

ويلتقي بايرن ميونخ مع لايبزج في 12 أغسطس الحالي على لقب كأس السوبر الألماني، بعد فوز بايرن ميونخ في الموسم الماضي بلقب الدوري الألماني للموسم الـ11 على التوالي، وتتويج لايبزج بلقب كأس ألمانيا.

ويلتقي فينورد مع آيندهوفن غدا الجمعة في مباراة السوبر الهولندي، بعد فوز فينورد بلقب الدوري الهولندي في الموسم الماضي وفوز آيندهوفن بلقب كأس هولندا.

ويلتقي بنفيكا مع بورتو في قمة مثيرة يوم الأربعاء المقبل على كأس السوبر البرتغالي بعد فوز بنفيكا بلقب الدوري في الموسم الماضي وبورتو بلقب الكأس.

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