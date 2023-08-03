غياب سانشيز لمدة عام بعد تدخّل مارسيلو المروع

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

يغيب مدافع أرخنتينوس جونيورز الأرجنتيني لوسيانو سانشيز عن الملاعب قرابة عام إثر تعرضه لإصابة بالغة في ركبته اليسرى تسبب بها نجم ريال مدريد الاسباني السابق وفلوميننسي البرازيلي مارسيلو خلال لقاء الفريقين في مسابقة كوبا ليبرتادوريس لكرة القدم.

وداس مارسيلو بكامل ثقله على قصبة المدافع الأرجنتيني البالغ 29 عاماً ما أدى إلى ثني ساقه بالكامل إلى الوراء واثارة الذعر والخوف داخل الملعب وخارجه بسبب فداحة الإصابة.

وقال الطبيب الأرجنتيني أليخاندرو رونكوني لإذاعة دي سبورتس الأربعاء "خلال 23 عاماً كطبيب لم أر أي شيء كهذا، إنه تقريبا انفصال بين عظم الفخذ والشظية"، مؤكداً أن سانشيز (29 عاماً) سيخضع لعدة عمليات جراحية لإعادة بناء الركبة، و"يستغرق التعافي ما بين 10 و12 شهراً".

وتعرض سانشيز للإصابة في الدقيقة 55، فيما رفع حكم اللقاء البطاقة الحمراء بوجه مدافع نادي العاصمة مدريد السابق ليخرج من الملعب باكياً.

كتب مارسيلو (35 عاماً) على مواقع التواصل الاجتماعي "اليوم كانّ علي أن أعاني من لحظة صعبة للغاية في الملعب، لقد تسببت بإصابة بالغة لزميل محترف من طريق الخطأ"، وتابع متوجهاً للمدافع سانشيز "أتمنى لك أفضل شفاء ممكن".

وردّ نادي أرخنتينوس "نحن خصوم ولسنا أعداء"، شاكراً مارسيلو وفلوميننسي على قلقهما.

وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل 1-1 على ملعب دييغو مارادونا في العاصمة بوينس ايرس في ذهاب دور الـ 16 لمسابقة كوبا ليبرتادوريس التي توازي كأس الأبطال في أوروبا. ويتواجه الفريقان إياباً الأسبوع المقبل في ريو دي جانيرو.

واشتهر برايدي أيضًا خارج الملاعب بكونه زوج عارضة الأزياء البرازيلية جيزيل بوندشين التي اقترن بها في عام 2009 قبل أن ينفصلا في أواخر العام الماضي.

ويستهل برمنغهام الموسم الجديد باشراف مالك جديد هي الشركة الأميركية شلبي كومبانميز ليمتد، والتابعة لمجموعة "نايتهيد كابيتال مانجمنت" التي أنهت استحواذ صيني على النادي بعد 16 عاماً.

وأشار بيان "نايتهيد كابيتال مانجمنت" أن برايدي "سيصبح رئيساً للمجلس الاستشاري الجديد، ويقدم تقاريره مباشرة إلى مجلس إدارة النادي وأعضاء فريق إدارة النادي".

فاز برمنغهام مرتين بكأس الرابطة، آخرهما في 2011 لكنه فشل في العام ذاته في تفادي الهبوط إلى تشامبينشيب من دون أن يتمكن مذاك من العودة إلى بريميرليغ.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز