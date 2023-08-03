ثنائية أخرى لميسي.. ليلة تألق جديدة للنجم الأرجنتيني مع إنتر ميامي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه مع فريقه الجديد إنتر ميامي في مواجهة أورلاندو سيتى التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة كأس الدوريات التابعة لاتحاد كونكاكاف، وتشهد مشاركة فرق دوري MLS الأمريكي، وفرق الدوري المكسيكي.

وتأهل إنتر ميامي إلى دور الـ 16 من بطولة كأس الدوريات، بفوزه على أورلاندو سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وضرب موعداً مع دالاس الأمريكي، في مواجهة تقام بينهما فجر الاثنين 7 أغسطس، بالدور ثمن النهائي من كأس الدوريات.

وكان ميسي بطلًا للقاء حيث قاد فريقه للفوز الثالث على التوالي، بتسجيله هدفين في شباك أورلاندو سيتي، وافتتح "ليو" التسجيل لإنتر ميامي في الدقيقة 7، بتسديدة بعد السيطرة على الكرة من عرضية زميله روبير تايلور.

وأدرك سيزار أراوخو التعادل لأورلاندو سيتي في الدقيقة 17، لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق، وبين شوطي المباراة، قُدم الإسباني جوردي ألبا ظهير أيسر برشلونة السابق، لاعبًا جديدًا لإنتر ميامي.

وفي الشوط الثاني، سجل جوزيف مارتينيز الهدف الثاني لرفاق ميسي في الدقيقة 51، من ركلة جزاء، وشهدت الدقيقة 64، المشاركة الأولى لجوردي ألبا مع إنتر ميامي.

وسجل ميسي هدفاً ثانياً له وثالث لفريقه في الدقيقة 72، بتسديدة من متابعة لتمريرة جوزيف مارتينيز، ليؤكد انتصار فريقه وعبورهم إلى الدور التالي.

ورفع ميسي رصيده من الأهداف إلى 5 بقميص إنتر ميامي خلال 3 مباريات فقط، بعدما سجل هدفاً في شباك كروز أزول، وهدفين في شباك أتلانتا يونايتد، في نفس البطولة، ليتصدر جدول ترتيب الهدافين.

يذكر أن انطلاقة المباراة تأخرت قرابة الساعة، بسبب سوء الأحوال الجوية بمحيط ملعب لوكهارت الواقع بمدينة فورت لودرديل بفلوريدا.

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