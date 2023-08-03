التموضع والتركيز والذهنية.. أنشيلوتي يحصر مشاكل ريال مدريد بعد ثلاثية يوفنتوس

المصدر: البيان

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لم يقلق كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، من دخول 6 أهداف بمرمى فريقه في غضون مباراتين وديتين، فبعد خسارته بنتيجة 0/3 أمام غريمه التقليدي برشلونة، وجد الميرنغي نفسه يتجرع هزيمةً ثانيةً بنتيجة 1/3 من يوفنتوس.

وبرر أنشيلوتي المعدل الكبير للأهداف في شباكه، بقوله: "الفريق ليس معتاداً على الدفاع بخطة الماسة".

واعترف كارلو: "لقد استقبلنا العديد من الأهداف أمام يوفنتوس وبرشلونة، كانت ثمة غيابٍ للتوازن، وسيتعين علينا إصلاح ذلك".

وأتم المدرب الإيطالي المخضرم في تصريحات نقلها موقع "Madrid Universal": "الجانب الدفاعي أسهل ما يمكن تحسينه لأنها مشكلةٌ تتعلق بالتموضع، والتركيز، والذهنية، لقد كنا جيدين في الضغط، وفي الشراسة، لكن ضعفاء في حماية الثلث الأخير لنا، عندما لا تكن الكرة في حوزتنا".

وأنهى ريال مدريد معسكره في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا للموسم الجديد، بعد مباراة يوفنتوس، وكان الميرنغي بدأ المواجهات الودية بالفوز على ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة، وخسارة بثلاثية نظيفة أمام غريمه التقليدي برشلونة، ومثلها أمام يوفنتوس.

ومن المقرر أن يعود ريال مدريد إلى إسبانيا استعدادًا لمواجهة أتلتيك بيلباو السبت 12 أغسطس، في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني.

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