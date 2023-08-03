نصف مكافأة الولاء.. مبابي ينتصر في معركته الأولى ضد باريس سان جيرمان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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انتصر كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، في معركته الأولى ضد إدارة ناديه، بحصوله على نصف مكافأة الولاء التي ينص عليها عقده مع البي أس جي.

وكان مبابي مدد عقده مع باريس في صيف 2022، لمدة موسمين مع وضع بند يحق من خلاله للطرفين (حال اتفاقهما) التمديد لعام آخر، ولكن رفض مبابي تفعيله، واحتوى العقد على بند يخص مكافأة الولاء، نظير بقاء اللاعب في باريس وإنهاء اتفاقه مع ريال مدريد في الوقت الحرج، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف الميرنغي.

وبعد التجديد لباريس حصل مبابي على مكافأة تجديد تقدر بـ 60 مليون يورو، ومكافأة ولاء قدرها 70 مليون يورو عن الموسم الأول، و80 مليون يورو عن الموسم الثاني، ويحصل على نصف المبلغ الأخير بمجرد انتهاء شهر يوليو المنقضي، بحسب ما أكدته صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وكان مسؤولو باريس سان جيرمان يمنوا النفس بالتخلص من مبابي خلال الصيف الجاري، لتجنب دفع مكافأة الولاء وأيضاً لتحقيق استفادة مالية جراء رحيله وعدم منحه الفرصة للمغادرة الصيف المقبل مجانًا، بعدما أعلن مبابي عدم تجديد عقده مع باريس لما بعد موسم 2024.

انتهى الأمل.. تأكد عدم تجديد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان

وتأكد عدم تمديد مبابي لعقده مع باريس بعد انتهاء صلاحية خيار التمديد حتى عام 2025، بحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" المعروفة سابقاً باسم "تويتر"، أن خيار التمديد لموسم آخر في عقد مبابي كان يمكن تفعيله حتى يوم 31 يوليو 2023، وبمجرد انتهاء التاريخ المذكور فيعتبر بند التمديد كأنه لم يكن.

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