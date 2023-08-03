بوفون يعتزل في سن الـ45 عاماً

المصدر: روما - أ ف ب

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أعلن نجم حراسة المرمى الإيطالي جانلويجي بوفون اعتزال كرة القدم عن 45 عاماً أمس، بحسب ما أعلن في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

كتب بوفون الذي يُعد من أفضل حراس المرمى في التاريخ، «لقد انتهى الأمر يا أصدقائي! لقد قدمتم لي كل شيء وقدمت لكم كل شيء»، معلقاً على مقطع فيديو يظهر أبرز لحظات مسيرته الزاخرة.

تُوج مع منتخب بلاده بطلاً للعالم في 2006 وأحرز لقب الدوري الإيطالي عشر مرات مع يوفنتوس. وبوفون العائد قبل سنتين إلى نادي بداياته بارما، المنافس حالياً في الدرجة الثانية، يُعد أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات في الدوري الإيطالي للدرجة الأولى (657).

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