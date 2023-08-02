الكرواتي جفارديول يقترب من مانشستر سيتي في صفقة قياسية

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

بات الكرواتي يوشكو جفارديول قريبا من يصبح أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم، مع اقتراب رحيله عن صفوف لايبزج الألماني للانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأصبح جفارديول على مشارف الانضمام لمانشستر سيتي، الفائز بالثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا) في الموسم المنصرم، مقابل 90 مليون يورو (99 مليون دولار)، وفقا لتقارير إخبارية، اليوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة (بيلد) الألمانية أن الصفقة سيتم الإعلان عنها رسميا في غضون الأيام المقبلة بعد أن توصل الناديان لاتفاق مبدئي.

وقال الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات اللاعبين، إن جفارديول سيخضع للكشف الطبي في مان سيتي بعد غد الجمعة إذا تم التوصل لاتفاق بشأن جميع التفاصيل النهائية بحلول ذلك الوقت.

ومن المنتظر أن تتجاوز قيمة صفقة انتقال اللاعب الكرواتي لمانشستر سيتي مبلغ الـ87 الذي تكبدته خزينة مانشستر يونايتد الإنجليزي للحصول على خدمات هاري ماجواير، مدافع ليستر سيتي، عام 2019، ليصبح على إثرها أغلى مدافع في العالم حاليا.

وانتقل مدافع منتخب كرواتيا /21 عاما/، إلى لايبزج عام 2020 قادما من دينامو زغرب الكرواتي مقابل 18 مليون يورو، لكنه جذب اهتمام العديد من الأندية الكبرى بأوروبا، عقب تألقه في نهائيات كأس العالم العام الماضي في قطر، حيث ساهم في حصول منتخب بلاده على المركز الثالث.

ورغم عدم تأكيد إدارة لايبزج تلك التقارير، إلا أن الفريق استبعد جفارديول من قائمته خلال مباراته الودية ضد سينت ترويدنس البلجيكي، التي تقام في وقت لاحق اليوم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز