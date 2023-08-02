بايرن ميونخ يهز شباك ليفربول برباعية استعدادا للموسم الجديد

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم استعداداته القوية للموسم الجديد بفوزه 4-3 على ليفربول الإنجليزي وديا اليوم في المباراة الودية، التي أقيمت بينهما على استاد "سنغافورة" الوطني.

وتقدم ليفربول في النتيجة 3 مرات وتعادل بايرن ميونخ في المرات الثلاثة قبل أن ينتزع الفوز بهدف سجله فرانز كرايتزج في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وكان بايرن ميونخ خاض أكثر من مباراة ودية في الفترة الماضية، وكان أبرزها الخسارة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 1-2 والفوز على كاواساكي فرونتال الياباني 1-0، فيما فاز ليفربول على كارلسروه الألماني 4-2 وتعادل مع جرتر فيورث 4-4 وفاز على ليستر سيتي 4-0.

ويستهل ليفربول مبارياته الرسمية في الموسم الجديد بمواجهة قوية مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي في 13 أغسطس فيما يستهل بايرن ميونخ مبارياته الرسمية في الموسم الجديد بمواجهة لايبزج على كأس السوبر الألماني في 12 أغسطس الحالي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز