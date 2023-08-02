ليس البديل المناسب لديمبيلي.. سببان يحرمان فيليكس من حلم برشلونة

المصدر: البيان

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رغم التكهنات حول إمكانية انتقال جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد إلى برشلونة، لتعويض رحيل الفرنسي عثمان ديمبيلي عن صفوف البرسا، إلا أن هناك عوائق أمام هذه الصفقة.

وسبق وكشف جواو فيليكس عن أمنيته باللعب في صفوف برشلونة، وقال في تصريحاتٍ لفابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المعروف: "سأحب اللعب لبرشلونة فلطالما كان خياري الأول، كان هذا حلمي منذ أن كنت طفلاً".

ووضعت صحيفة "سبورت" الإسبانية، حداً للتكهنات حول اقتراب جواو فيليكس من خلافة ديمبيلي، الذي فاجأ إدارة برشلونة والجهاز الفني خلال الأيام القليلة الماضية، بتوصله إلى اتفاقٍ مع باريس سان جيرمان.

وشددت الصحيفة الإسبانية على أن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة لا يعتبر فيليكس البديل الأمثل لديمبيلي، مشيرة إلى أن هناك سبب آخر يقف أمام اكتمال الصفقة وهو الوضع المادي لبرشلونة، في ظل إصرار أتلتيكو مدريد على بيعه نهائياً ويرفض فكرة إعارته.

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