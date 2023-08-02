إحداهما من مانشستر سيتي.. بايرن ميونخ يستهدف صفقتين جديدتين

المصدر: وكالات

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يتطلع توماس توخيل المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، للتعاقد مع مدافع وحارس مرمى من أصحاب الخبرات.

وأبدى بايرن ميونخ اهتمامًا بالتعاقد مع المدافع الإنجليزي الدولي كايل ووكر من صفوف مانشستر سيتي، كما يسعى البافاري لضم حارس مرمى جديد لكي يتمكن حارسه السويسري يان سومر من الانتقال إلى إنتر ميلان، رغم أن عقده مع بطل البوندسليغا يمتد حتى 2025.

ولم يتضح بعد موعد عودة مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ إلى الملاعب للمرة الأولى منذ تعرضه لكسر في الساق قبل حوالي 8 أشهر، ورحل الحارس البديل ألكسندر نوبل على سبيل الإعارة إلى شتوتغارت، في الوقت الذي يرغب فيه سومر في الانتقال إلى إنتر ميلان، لأنه لا يرغب في لعب دور الحارس البديل لنوير.

وقال توخيل: "علينا أن نحمي مصالحنا، هناك بالتأكيد احتمالية أن نلعب هذا الموسم في وجود يان".

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