تعاقدات الدوري السعودي.. كلوب يطالب «فيفا» بالتدخل بعد صفقة ماني

المصدر: وكالات

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أعرب الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول عن قلقه من التداعيات المضرة لروزنامة الانتقالات الصيفية في السعودية، مناشداً السلطات الكروية لإيجاد حل له في الوقت التي تشهد الأندية الأوروبية نزوح لاعبيها نحو الدوري السعودي.

وكشف كلوب في مؤتمر صحفي بسنغافورة عشية مواجهة بايرن ميونخ في مباراة ودية، عن قلقه وذلك بعد انتقال المهاجم السنغالي ساديو ماني من البافاري إلى النصر السعودي، مشيراً إلى أن تأثير السعودية بات ضخماً.

وأوضح كلوب أن الأسوأ من كل ذلك، إغلاق نافذة الانتقالات في السعودية بعد مرور ثلاثة أسابيع من نهايتها في القارة الأوروبية، أي أن الأندية السعودية تستطيع التعاقد مع أي لاعب خلال فترة الأسابيع الثلاثة الإضافية، قائلاً: "يتعين على فيفا ويويفا إيجاد الحل لهذا الأمر".

وأضاف كلوب: "كان لهذا الأمر تأثير علينا بكل تأكيد، يتعين علينا تعلم كيفية إدارة هذا الأمر".

ومنذ مطلع العام الحالي تعاقدت الأندية السعودية مع أكثر من نجم عالمي أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كريم بنزيما، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، وقائد ليفربول السابق جوردان هندرسون.

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