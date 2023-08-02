بعد واقعة ماغواير.. مارتينيز يدافع عن أونانا: حدته تخدم مانشستر يونايتد

المصدر: البيان

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يتفهّم ليساندرو مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد، صراخ أندريه أونانا نجم حراسة مرمى الشياطين الحمر، على زميلهما هاري ماغواير.

وكان ماغواير فقد الكرة في المباراة الودية ضد بوروسيا دورتموند، وشن الخصم هجمةً ضد مرمى أونانا، فشوهد الأخير يوبّخ ماغواير، ويصرخ عليه فوق أرضية الملعب.

وقلل مارتينيز من أهمية الحادثة، مؤكداً إنه لم يحدث شيئاً بينهما، وأن مثل هذه الأمور جزءٌ من كرة القدم، بل اعتبر مارتينيز بأن حدة أونانا، الذي سبق له اللعب إلى جانبه في صفوف أياكس أمستردام الهولندي، تخدم مانشستر يونايتد.

وأوضح مارتينيز: "هذا جيد من أجل خط دفاعنا، فيحق لك الشجار مع زملائك، عليك أن تجعل الجميع في قمة تركيزه".

وأكمل في تصريحاتٍ نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، قائلاً: "أونانا يتحلى بشخصيةٍ قويةٍ، إنه يستطيع لعب كرة القدم، ويستطيع التعامل مع الضغوطات، إنه شخصٌ إيجابيٌ للغاية وقيادي، وذلك أسلوب مانشستر يونايتد".

واختتم مارتينيز تصريحاته، قائلاً: "علينا أن نكون أفضل وأقوى ذهنياً، لأن كرة القدم لعبةً ذهنيةً، لا يتسنى لك النوم فيها".

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