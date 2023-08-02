نجم ليفربول السابق يهاجم ألكانتارا: أكثر لاعب مضخم إعلامياً

المصدر: البيان

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فتح ديتمار هامان النجم المعتزل لليفربول، النار مجدداً على تياغو ألكانتارا لاعب وسط الريدز، بعدما سبق ووجه انتقادات علنية لاذعة ضد الأخير.

وعاد ديتمار هامان في آخر تصريحاته إلى وصف ألكانتارا بأنه أكثر لاعب مضخم إعلامياً في كرة القدم الأوروبية، وقال نجم ليفربول السابق: "ألكانتارا مُني بالعديد من الإصابات، ولم يستطع دخول تشكيلة ليفربول الموسم المنصرم، حتى حينما كان جاهزاً بدنياً، لم تكن ثمة الكثير من المنافسة على مركزه".

وواصل: "حينما تكون الأمور تمضي على خير ما يرامٍ، وتكون معك الأفضلية في الاستحواذ على الكرة، يكون لاعباَ جيداً، لكن حينما يتعين عليه ترتيب الأمور، وتولي المسؤولية فإنه يعجز عن ذلك، ولا أتفهم التضخيم الإعلامي الذي يناله".

وأضاف هامان متحدثاً لموقع "لورد بينغ" الإنجليزي: "لاعبٌ لا بأس به، لكنه ليس لاعباً عظيماً كما ادّعى الكثير".

وألمح هامان إلى أن ألكانتارا سيفقد مكانه حال تعاقد ليفربول مع لاعبٍ مثل مويسيس كايسيدو أو روميو لافيا أو أوريلين تشواميني.

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