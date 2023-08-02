صفقة غير محتملة.. برناردو سيلفا يحلم ببرشلونة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يسعى برناردو سيلفا نجم وسط مانشستر سيتي، للانتقال إلى برشلونة بداية من الموسم المقبل، بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وتأتي رغبة برناردو سيلفا، بعدما قام زميله السابق إيلكاي غوندوغان بالنقلة نفسها من استاد الاتحاد إلى استاد كامب نو خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن برناردو سيلفا متلهفٌ للعب مع برشلونة بعدما قضى المواسم الستة المنصرمة في صفوف مانشستر سيتي، ولم يتضّح بعد موقف النادي الإنجليزي من التخلي عن برناردو سيلفا، الذي يرتبط معه بعقدٍ جارٍ حتى 30 يونيو 2025.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه حتى حال موافقة مانشستر سيتي على رحيل برناردو سيلفا، فإن الوضع المالي لبرشلونة يعتبر العائق الأبرز أمام الصفقة، مشيرة إلى أن أنها تعتبر غير مرجحة في الوقت الراهن بسبب المتاعب المالية المعقدة للنادي الكتالوني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز