دخل في نوبة بكاء.. مارسيلو يتسبب في إصابة مأساوية (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تسبب النجم البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد السابق وفلومينينسي البرازيلي الحالي، في إصابة مأساوية للاعب فريق أرجنتينوس جونيورز الأرجنتيني لوتشيانو سانشيز، خلال المباراة التي جمعت بينهما ببطولة كأس كوبا ليبرتادوريس.

وخلال الشوط الثاني من المباراة، حاول مارسيلو مراوغة سانشيز، إلا أنه قام بدهس ركبته بدون قصد، ليتسبب في إصابة صعبة جداً للأخير، ما تسبب في حصوله على البطاقة الحمراء وطرده من الملعب.

وحرص مارسيلو على التوجه لسانشيز من أجل الاطمئنان عليه، ودخل في نوبة بكاء بسبب هذه الإصابة التي تسبب فيها.

ونشر مارسيلو تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" المعروف سابقاً بـ "تويتر"، كتب فيها: "اليوم عشت لحظة صعبة للغاية على أرض الملعب، لقد أصبت زميلاً بدون قصد، أتمنى له الشفاء العاجل.. لوتشيانو سانشيز كل قوة العالم لك".

وتعادل فلومينينسي البرازيلي خارج أرضه مع أرجنتينوس جونيورز بهدف لمثله، في ذهاب دور الـ 16 من بطولة كأس كوبا ليبرتادوريس.

يذكر أن مارسيلو انتقل إلى فلومينينسي البرازيلي بعد تجربة قصيرة مع أولمبياكوس اليوناني، الذي انتقل إلى صفوفه عقب انتهاء رحلته مع ريال مدريد.

دخول مارسيلو في نوبة بكاء بعد تسببه في إصابة مأساوية#البيان_الرياضيpic.twitter.com/27EroYiGLl — البيان الرياضي (@AlBayanSports) August 2, 2023

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