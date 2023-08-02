خرج متألماً.. إصابة قوية لروديغر في تدريبات ريال مدريد (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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غادر الألماني أنطونيو روديغر تدريبات ريال مدريد، بعد تعرضه للإصابة قبل مواجهة الميرنغي الودية أمام يوفنتوس، فجر غداً الخميس، في جولة الأبطال بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن استعدادات الفرق الأوروبية للموسم الجديد.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن آخر تدريب لريال مدريد قبل مواجهة يوفنتوس، شهد سقوط روديغر على الأرض بعدما مد ساقه لصد كرةً سددها أحد اللاعبين، فإذ به سقط مصابًا على الأرض، وغادر اللاعب الألماني الملعب، وكان واضحاً عليه شعوره القوي بالألم، حسب مقاطع الفيديو المتداولة.

وأوضح التقرير أن القلق ساد معسكر ريال مدريد، لاسيما أن روديغر خضع لعملية جراحية في مفصل الركبة اليمنى قبل أعوام، لذا فأي إصابة في نفس الموضع قد تتسبب في أزمة للاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد أطلق إشارات إيجابية بخصوص حالة روديغر، مؤكدين بأنه لا يوجد شيء يدعو للذعر، لكن السؤال يبقى ما إذا كان اللاعب سيكون متاحًا لمواجهة يوفنتوس من عدمه.

يذكر أن الثنائي فيرلاند ميندي، وأردا غولر تعرض للإصابة مؤخراً، وتأكد غيابه عن ريال مدريد في افتتاحية الموسم الجديد.

وحرص لاعبو ريال مدريد، وكذلك كارلو أنشيلوتي مدرب الميرنغي، على الوقوف بجانب روديغر، والاطمئنان عليه، قبل أن يغادر التدريبات برفقة الطاقم الطبي لريال مدريد.

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