بعد اقتراب موعد اعتزاله.. منصب إيطالي ينتظر بوفون

المصدر: البيان

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ادّعى جيانلوكا دي مارزيو الصحفي المرموق، بأن جانلويجي بوفون أسطورة حراسة المرمى، يتحضّر لإعلان اعتزاله.

وكان بوفون عاد إلى بارما الإيطالي نادي طفولته، في العام قبل الماضي 2021، حيث كان يأمل في البقاء حتى نهاية عقده يونيو 2024، بل سبق لابن الـ 45 عامًا تشديده على مواصلة اللعب حتى بطولة كأس العالم 2026، إلا أن الإصابات المتكررة على مدار الموسم الماضي أفسدت مسيرة بوفون مع بارما، وجعلته يخطط حالياً لفسخ تعاقده مع النادي.

ووفقاً للصحفي دي مارزيو، فإن وكيل أعمال بوفون سيلتقي مع إدارة بارما خلال الأيام القليلة المقبلة لدراسة إمكانية فسخ التعاقد بالتراضي.

وأكد دي مارزيو أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، سيعرّض على بوفون فور اعتزاله تولي منصب رئيس وفد المنتخب الإيطالي.

ومع تعليقه للقفاز فإن بوفون سيضع حداً لمسيرةٍ عظيمةٍ دامت 28 عامًا، وتكللت بالعديد من البطولات والإنجازات على مستوى الأندية والمنتخبات.

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