مبلغ فلكي.. الهلال السعودي يغري أوسيمين بـ 5 أضعاف راتبه مع نابولي

المصدر: البيان

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عرض الهلال السعودي، راتباً فلكياً على النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نادي نابولي، لضمه إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، كشفت عن قيمة أول عرضين تقدم بهما الهلال للتعاقد مع أوسيمين، وقوبلا بالرفض من جانب نادي نابولي، مشيرة إلى أن العرض الأول بلغ 120 مليون يورو، فيما ارتفع العرض الثاني إلى 140 مليون يورو.

وتزعم الصحيفة الفرنسية، بأن نابولي طالب بما لا يقل عن 200 مليون يورو، للتخلي عن أوسيمين، ولم يتضح بعد فيما إذا كان الهلال ينوي دفع مثل هذا المبلغ للتعاقد مع هداف نابولي من عدمه.

وأفصحت شبكة "سكاي سبورتس"، عن الراتب الضخم الذي سيتلقاه أوسيمين حال انتقاله من نابولي إلى الهلال، حيث أكدت بأن الزعيم على أتم استعداد لدفع راتب أسبوعي لأوسيمين يقدّر بـ 1.16 مليون يورو.

ويمثل الراتب المعروض على أوسيمين من قبل الهلال السعودي، 5 أضعاف ما يتقاضاه اللاعب النيجيري حالياً مع نابولي.

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