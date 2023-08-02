صفقة تجاوزت تكاليفها 150 مليون.. ساديو ماني يرافق رونالدو في النصر السعودي

المصدر: البيان

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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم رسميا اليوم عن انتقال مهاجمه السنغالي الدولي ساديو ماني /31 عاما/ إلى صفوف النصر السعودي بعد عام واحد قضاه اللاعب في صفوف الفريق الألماني.



وكان ماني انتقل إلى بايرن ميونخ قادما من ليفربول الإنجليزي في صيف 2022، وشارك اللاعب مع الفريق في 38 مباراة بمختلف البطولات، وسجل خلالها 12 هدفا وشارك مع الفريق في الفوز بلقب الدوري الألماني خلال الموسم الماضي.



وقال يان كريستيان دريسين المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، في تصريح على الموقع الإلكتروني للنادي: "نود توجيه الشكر إلى ساديو ماني على جهوده مع الفريق في الموسم الماضي. لم يكن عاما سهلا بالنسبة له بكل تأكيد؛ حيث أصيب قبل كأس العالم مباشرة، ولم يستطع المشاركة مع منتخب السنغال في البطولة".



وأضاف: "توصلنا لاتفاق مشترك على أنه سيبدأ فضلا جديدا في مسيرته الرياضية من خلال بداية جديدة في ناد جديد. نتمنى له كل الخير وأقصى نجاح في تحدياته مع النصر".

ورغم عدم الإعلان عن قيمة الصفقة، إلا أن التقارير الصحفية تشير إلى أنها تجاوزت 150 مليون يورو، حيث سيحصل النادي البافاري على 30 مليون يورو، بينما سيتقاضى اللاعب 120 مليون يورو، بواقع 40 مليون في الموسم، لمدة 3 مواسم، ليبدأ ماني رحلة جديدة مع النصر ويقود الفريق الملقب بالعالمي رفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى النادي السعودي يناير الماضي بعقد مدته موسمين ونصف.

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