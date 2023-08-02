الولايات المتحدة وهولندا إلى ثمن نهائي مونديال السيدات

المصدر: أوكلاند - أ ف ب

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أفلت منتخب الولايات المتحدة حامل اللقب من كابوس عدم التأهل إلى ثمن نهائي مونديال السيدات، أمس، بعد تعادله سلباً مع سيدات البرتغال، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، الذي شهد أيضاً عبور إنجلترا والدنمارك.

وكافحت سيدات الولايات المتحدة لفرض أنفسهن أمام خصومهن المصنفات في المركز الحادي والعشرين عالمياً واللواتي يظهرن للمرة الأولى في النهائيات.

وكاد منتخب البرتغال يظفر بالمباراة في الوقت المحتسب البدل عن ضائع، غير أن تسديدة البديلة آنا كابيتا ارتطمت بالقائم.

وبهذا التعادل السلبي، حسم المنتخب الأمريكي تأهله إلى الدور المقبل ثانياً في المجموعة الخامسة مع 5 نقاط، خلف هولندا المتصدرة بسبع نقاط، فيما أنهت البرتغال مشوارها في المركز الثالث مع أربع نقاط، وفيتنام أخيرة بلا رصيد.

وتزامناً مع مباراة حاملات اللقب، حسمت هولندا تأهلها إلى الدور المقبل متصدرة للمجموعة، بعد اكتساحها فيتنام بسباعية نظيفة.

وبات هذا الفوز هو النتيجة الكبرى في المونديال النسائي الحالي، متخطياً خسارة المغرب أمام ألمانيا 0 - 6.

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