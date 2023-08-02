سان جرمان يفعّل البند الجزائي في عقد ديمبيليه

المصدر: باريس - أ ف ب

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قرر باريس سان جرمان الفرنسي تفعيل البند الجزائي في عقد مواطنه عثمان ديمبيليه تمهيداً لضمه من برشلونة الإسباني، وذلك وفق ما أفادت صحيفة «ليكيب» الفرنسية الرياضية أمس.

وأشارت «ليكيب» إلى أن سان جرمان بعث برسالة مفادها أنه سيدفع البند الجزائي الذي يبلغ قدره 50 مليون يورو، ما يترك أمام نادي العاصمة باريس خمسة أيام لحسم صفقة ضم الجناح البالغ 26 عاماً.

وعلى سان جرمان أن يعمل الآن على إنهاء تفاصيل عقده مع الدولي الفرنسي بعدما اتخذ قرار تفعيل البند الجزائي، على غرار ما فعل عام 2017 مع برشلونة بالذات حين دفع 222 مليون يورو مقابل العقد الجزائي في بند النجم البرازيلي نيمار.

ويأتي هذا الإجراء بعدما أبدى ديمبيليه، المتواجد حالياً مع برشلونة في معسكره الأمريكي التحضيري للموسم الجديد، رغبته بالانضمام إلى سان جرمان وفق «ليكيب». وأفاد موقع «ذي أثلتيك» في وقت سابق أن قيمة البند الجزائي في عقد ديمبيليه ارتفعت اعتباراً من أمس 1 أغسطس، إلى 100 مليون يورو بحسب ما حدده برشلونة سابقاً.

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