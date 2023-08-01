برشلونة يخسر 25 مليون يورو.. تفاصيل صفقة انتقال ديمبيلي لباريس سان جيرمان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اقترب باريس سان جيرمان من إتمام صفقة تعاقده مع الفرنسي عثمان ديمبيلي، قادماً من نادي برشلونة، نظير دفع الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب مع النادي الكتالوني.

وأكدت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان سيقوم بدفع 50 مليون يورو (قيمة الشرط الجزائي القديمة في عقد ديمبيلي) لبرشلونة مقابل شراء النجم الفرنسي في صيف 2023 الجاري، لكن البرسا لن يحصل على المبلغ كامل.

وعلى الرغم من أن قيمة الشرط الجزائي تتضاعف إلى 100 مليون يورو بعد انتهاء 31 يوليو 2023، إلا أن النادي الباريسي سيضم اللاعب مقابل القيمة القديمة لكسر العقد، حسبما أفادت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو".

وأكدت الصحيفة الإسبانية، إن هناك عقد بند خاص في عقد ديمبيلي وبرشلونة يقضي بموافقة إدارة النادي الكتالوني على رحيل اللاعب مقابل 50 مليون يورو، إذا أبلغهم برغبته في الرحيل قبل 31 يوليو 2023، وهو ما حدث بالفعل، مشيرة إلى أن الـ 50 مليون يورو (قيمة الشرط الجزائي) سيتم توزيعها بواقع 25 مليون يورو للنادي الكتالوني، ومثلها لديمبيلي نفسه ووكلاءه.

وقالت الصحيفة، أن برشلونة سيتناقش مع باريس لرفع قيمة المبلغ وتحقيق أكثر استفادة ممكنة من بيع ديمبيلي.

وأشارت "ليكيب" الفرنسية خلال الساعات الماضية، إلى أن باريس أرسل خطابًا إلى برشلونة لإبلاغه بتفعيل الشرط الجزائي في عقد ديمبيلي المقدر قيمته بـ 50 مليون يورو، في وقت متأخر من يوم الإثنين 31 يوليو 2023، وهو اليوم الأخير في مدة صلاحية تفعيل الشرط الجزائي قبل أن تتضاعف قيمته.

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