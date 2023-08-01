انفجار جماهيري في ليفربول بسبب محمد صلاح

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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انفجرت جماهير ليفربول في وجه مجلس إدارة النادي الإنجليزي، والجهاز الفني للفريق بقيادة المدير الفني الألماني يورغن كلوب، بسبب نجم الريدز محمد صلاح.

ووجهت جماهير ليفربول انتقادات حادة لمجلس إدارة النادي الإنجليزي والجهاز الفني بسبب عدم وضع محمد صلاح في القائمة الخاصة بقادة الليفر في الموسم الجديد، التي أحتل مركزها الأول الهولندي فيرجيل فان ديك، وجاء بعده

ألكساندر أرنولد.

وأكدت جماهير ليفربول التي انفجرت في وجه الإدارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب محمد صلاح، أن هناك حالة من عدم الاحترام لهداف الريدز، مشيرة إلى أن تجاهله في عدم منحه شارة القيادة ليكون الرجل الثاني على الأقل يعتبر قلة احترام، وكتب أحد مشجعي ليفربول، أن الجميع حالياً يمكنهم ارتداء شارة ليفربول، والوضع داخل النادي أصبح مملاً.

وكانت هناك حادثةٌ سابقةٌ في عام 2020، تمثلت في اختار يورغن كلوب، للاعب ألكساندر أرنولد لمنحه شارة قيادة ليفربول، خلال مواجهة الريدز ضد ميتييلاند الدنماركي بدور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، على الرغم من أن عمر اللاعب آنذاك لم يكن يزيد عن 21 عامًا.

ولم يخفِ صلاح استيائه من قرار كلوب حينها، مؤكداً شعوره بخيبة أمل شديدة، واعترف الدولي المصري، قائلاً: "كنت أتوقع أن أتقلد شارة القيادة"، في إشارةٍ إلى أنه كان يكبر أرنولد بما يصل إلى 7 سنوات.

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