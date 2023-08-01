صفقة ريال مدريد الجديد.. أردا غولر يغيب فترة طويلة بسبب الإصابة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تأكد غياب التركي أردا غولر لاعب نادي ريال مدريد الجديد، فترة طويلة عن تدريبات الميرنغي، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً في التدريبات.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن إصابة غولر جاءت على مستوى الغضروف المفصلي للركبة اليمنى، بعدما حاول قطع الكرة من أحد اللاعبين في التدريبات ليسقط على ركبته بشكل خاطئ.

واستبعد الجهاز الفني لريال مدريد أردا غولر من معسكر الميرنغي في أمريكا بعد تعرضه لهذه الإصابة، وعاد اللاعب التركي إلى مدريد من أجل بدء برنامجه التأهيلي سريعاً، للتعافي من الإصابة التي ستتسبب في غيابه عن الملاعب شهرين على الأقل لحين التعافي منها.

وانضم أردا غولر إلى صفوف ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعقد مدته 6 مواسم، يمتد حتى عام 2029، مقابل 20 مليون يورو لصالح ناديه السابق فنربخشة، مع عائد بيع بقيمة 20%.

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