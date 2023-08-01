عقد طويل الأمد.. سفيان أمرابط ينهي اتفاقه مع مانشستر يونايتد

المصدر: البيان

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قطع أكثر من صحفيٍ إيطاليٍ الشك باليقين، حول توجّه سفيان أمرابط نجم فيورنتينا الإيطالي، إلى مانشستر يونايتد.

وكان أهلي جدة السعودي دخل بقوةٍ ضمن قائمة الأندية المهتمة بالحصول على توقيع أمرابط، وقام بتقديم عرض مغربي للاعب الدولي، ووجد مانشستر يونايتد نفسه في سباقٍ ثنائيٍ حثيثٍ مع أهلي جدة، حيث بدا وأن أمرابط قد يختار الانتقال إلى الدوري السعودي.

وشدد ألفريدو بيدولا الصحفي الإيطالي الشهير، قائلاً: "أمرابط يضع الأولوية لمانشستر يونايتد، النادي العربي (أهلي جدة) عرض عليه راتباً أعلى، ولكن أمرابط توصّل إلى اتفاقٍ مع النادي الإنجليزي".

ولفت بيدولا إلى أن المفاوضات قد حدثت بالفعل بين إدارة النادي الإنجليزي ونظيرتها في فيورنتينا، وبأن مانشستر يونايتد سيتعين عليه بيع بعض اللاعبين الآن، ويشير بيدولا إلى حاجة المسؤولين في اليونايتد إلى جمع المبلغ المالي الكافي لإتمام صفقة التعاقد مع أمرابط.

وأكد نيكولا سكيرا بدوره، وهو صحفيٌ إيطاليٌ آخر، أن أمرابط قد انتهى من الاتفاق مع مانشستر يونايتد.

وزعم سكيرا بأن أمرابط سيتقاضى 4 ملايين يورو عن أول موسمٍ له مع مانشستر يونايتد، ثم 20 مليون يورو في السنوات الخمس المقبلة من العقد طويل الأمد.

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