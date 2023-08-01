توتنهام يتمسك بتفعيله.. بند خاص يهدد انتقال هاري كين إلى بايرن ميونخ

المصدر: البيان

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كشفت تقارير إعلامية، تفاصيل المفاوضات بين ناديي توتنهام وبايرن ميونخ، حول شراء الأخير لقائد الفريق الإنجليزي هاري كين.

وبحسب قناة "سكاي سبورتس"، فلا زال الناديان غير متفقين على قيمة الصفقة.

ووضع بايرن ميونخ مبلغ 100 مليون يورو كحد أقصى قد يضحي به لإتمام التعاقد، بينما يرى توتنهام بأنه لن يتخلى عن كين مقابل أقل عن 100 مليون يورو على أقل تقديرٍ، بخلاف قرابة 23 مليون يورو تتمثل في الإضافات نظير الاستغناء عن هدافه.

وبخلاف ذلك، هناك بند آخر يصر توتنهام على وضعه في العقد الثلاثي، يتيح له من خلاله شراء كين في حال عودته إلى الدوري الإنجليزي، حيث يخشى توتنهام أن ينتهي المطاف بصاحب القميص رقم 10 لدى أحد خصومه المحليين، لاسيما بعدما تردد عن تفاوضه مع مانشستر يونايتد.

ولم توضّح "سكاي سبورتس"، فيما إذا كان بايرن ميونخ بدوره قد وافق على إضافة هذا البند الخاص إلى عقده مع هاري كين من عدمه.

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