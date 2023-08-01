وعد غير مكتمل.. ديمبيلي يخذل تشافي

المصدر: البيان

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يبدو بأن أسبوعاً واحداً كان كفيلاً بتغيّر موقف عثمان ديمبيلي نجم برشلونة، من الاستمرار في استاد كامب نو، بعدما وافق ابن الـ 26 عامًا مؤخراً على العرض الذي تلقاه من باريس سان جيرمان.

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت في وقت سابق على ثقة تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة وطاقمه المعاون، من بقاء ديمبيلي بنسبة 100%، ولفتت إلى أن ثقة المدرب الإسباني كانت تعود إلى الحديث الذي دار بينه وبين ديمبيلي في الأسبوع الماضي.

ووفقاً للصحيفة الإسبانية، فإن ديمبيلي طمأن هيرنانديز حيال بقائه مع برشلونة، حينما أعترف له بأن أعظم أهدافه ستكون التتويج مع الفريق الكتالوني بدوري أبطال أوروبا.

ولم تكد تمر أيام، حتى فجّر ديمبيلي المفاجأة، وأعلن لتشافي وزملائه في غرفة الملابس عن اتفاقه مع باريس سان جيرمان.

وأكدت الصحيفة الإسبانية في ختام تقريرها، أن تشافي يشعر بخيبة أمل بسبب قرار ديمبيلي بالانتقال إلى باريس سان جيرمان.

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