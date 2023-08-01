الانتقادات تلاحق أونانا بسبب وصلة توبيخ ماغواير

المصدر: البيان

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رفض غابرييل أغبونلاهور المحلل الفني، طريقة التوبيخ العلني من أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد، لزميله هاري ماغواير.

وكان مانشستر يونايتد خاض مباراةٍ وديةٍ أمام بوروسيا دورتموند بمدينة لاس فيجاس الأمريكية، وبحلول الدقيقة 47 تقريباً من المواجهة، فقد ماغواير الكرة، ليسمح للاعبي الخصم بشن هجمةٍ على مرماه، فنجح أونانا في التصدي للتسديدة الأولى من سيباستيان هالير، بينما أضاع كريم أديمي التسديدة الثانية.

وشوهد أونانا وهو يتوجّه إلى ماغواير، حيث قام بالصراخ عليه وتوبيخه بشدةٍ، دون أن يتضح ما قاله له.

ودافع أغبونلاهور عن ماغواير في ظهوره على إذاعة "توك سبورت" الإنجليزية، مستهلاً حديثه بالقول: "أولاً، هو لم يرتكب أي خطأ".

وشرح أغبونلاهور: "لقد أعطى ماجواير الكرة إلى لاعب خط وسطٍ، والذي أضاعها بدوره، لم يعجبني ذلك التصرف من أونانا، أشعر بأن ماغواير صيدٌ سهلٌ".

ووجّه المهاجم السابق سؤاله إلى أونانا، قائلاً: "هل ستتصرف بتلك الطريقة مع ليساندرو مارتينيز؟ لا أعتقد، أو حتى ماركوس راشفورد؟

واستدرك أغبونلاهور، قائلاً: "سأتفهم لو كان خطأ كبيراً، أو لو كلّف هدفاً، أو لو كان خطأ هاري ماغواير، أتفهم بأن أونانا يحاول وضع معايير عالية، ولكنك حينما تشاهد مبارياته، ستجد بأنه أضاع الكثير من الكرات، وارتكب العديد من الأخطاء".

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