ربما يريدون مفاجأتي بالصفقة.. كلوب يرد على تعاقد ليفربول مع مبابي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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رد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، على ما تردد حول رغبة الريدز في التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال كلوب في تصريحات صحفية: "أنباء ارتباط ليفربول بالتعاقد مع مبابي تضحكني كثيراً، بالطبع هو لاعب رائع، لكن الإطار المالي في الريدز لا يتناسب مع هذه الصفقة".

وأضاف كلوب، مازحاً: "ربما يقوم أحد من مسؤولي النادي بشيء خاص ويريد مفاجأتي بصفقة مبابي، ستكون مفاجأة كبيرة بدون شك".

جاءت تصريحات كلوب، بعدما أشارت تقارير صحفية من قبل بأن ليفربول فتح مفاوضات مع باريس سان جيرمان للتعاقد مع مبابي، في الوقت الذي يدرس فيه النادي الفرنسي بيعه هذا الصيف، مشيرة إلى أن ليفربول طلب الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة ليسهل على النادي الفرنسي عملية خروجه.

يذكر أن هناك خلافات بين مبابي ومسؤولي باريس سان جيرمان، بسبب تصريحات اللاعب في وقت سابق حول وجود انقسام داخل النادي الفرنسي، ثم الإعلان عن عدم تجديد عقده مع باريس إلى ما بعد 2024، وهو ما دفع ناصر الخليفي مالك نادي باريس، لتخير مبابي إما بالموافقة على تمديد عقده أو الرحيل حالياً عن النادي الفرنسي بموجب عرض مادي مناسب.

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