بسبب مبابي.. باريس سان جيرمان يشكو ريال مدريد إلى «فيفا»

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يجهز مسؤولو باريس سان جيرمان، شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد إدارة ريال مدريد، بسبب لاعب البي أس جي كيليان مبابي.

وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن باريس سان جيرمان يجهز شكوى إلى "فيفا" ضد ريال مدريد، نتيجة اقتناع مسؤولي النادي الفرنسي بوجود اتفاق بين مبابي والميرنغي على الانتقال إلى صفوف الأخير، وهو ما يورط الريال في ظل وجود عقد فعال بين اللاعب وباريس.

وتؤمن إدارة باريس سان جيرمان بأنه حال ثبوت وجود اتفاق بين مبابي وريال مدريد فإن ذلك يعني أن النادي الإسباني سيكون مخالفاً لقواعد "فيفا"، التي تنص على عدم السماح لأي ناد بالتفاوض مع لاعب عقده ممتد مع ناديه بدون إذن النادي نفسه.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن باريس سان جيرمان في الوقت الحالي يجهز صيغة الشكوى، تمهيداً لإرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

يأتي ذلك في ظل الخلافات الأخيرة بين مبابي ومسؤولي باريس سان جيرمان، بسبب تصريحات اللاعب في وقت سابق حول وجود انقسام داخل النادي الفرنسي، ثم الإعلان عن عدم تجديد عقده مع باريس إلى ما بعد 2024، وهو ما دفع ناصر الخليفي مالك نادي باريس، لتخير مبابي إما بالموافقة على تمديد عقده أو الرحيل حالياً عن النادي الفرنسي بموجب عرض مادي مناسب.

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