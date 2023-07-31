مباراة ودية.. بوروسيا دورتموند يهزم مانشستر يونايتد استعدادا للموسم الجديد

المصدر: وكالات

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تغلب بوروسيا دورتموند الألماني على مانشستر يونايتد الإنجليزي 3 / 2 في مباراة كرة القدم الودية التي جمعت الفريقين على ملعب "أليجانت" بالولايات المتحدة مساء الأحد (صباح الاثنين بتوقيت جرينتش) ضمن استعدادات الفريقن للموسم الجديد.

وتقدم مانشستر يونايتد بهدف سجله ديوجو دالوت في الدقيقة 24 ثم رد بوروسيا دورتموند بهدفين سجلهما دونيل مالين في الدقيقتين 43 و44.

وفي الشوط الثاني، تعادل مانشستر يونايتد بهدف للاعب أنتوني في الدقيقة 52 لكن بوروسيا دورتموند حسم المباراة لصالحه بهدف سجله يوسوفا موكوكو في الدقيقة 71.

وتلقى مانشستر يونايتد بذلك الهزيمة الثالثة على التوالي في مبارياته الودية استعدادا للموسم، حيث خسر أمام ريكسهام 1 / 3 مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت جرينتش) ثم خسر أمام ريال مدريد الإسباني صفر / 2 في جولة أبطال كرة القدم الودية مساء الأربعاء (صباح الخميس بتوقيت جرينتش).

بينما كان قد حقق الفوز في مبارياته الودية الثلاث السابقة، حيث تغلب على ليدز يونايتد 2 / صفر وليون الفرنسي 1 / صفر وأرسنال 2 / صفر ثم فاز عليه 5 / 3 في ضربات الجزاء.

أما بوروسيا دورتموند، فقد حقق انتصاره الخامس في خامس مباراة ودية له خلال تموز/يوليو الجاري، حيث تغلب على فيستفاليا راينيرن 7 / صفر وروت - فاي أوبرهاوزن 3 / 2 وروت-فايس اريفيت 2 / 1 وسان دييجو لويال 6 / صفر.

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