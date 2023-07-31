موعد قرعة ‎كأس العالم للأندية 2023

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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استقرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية 2023، على موعد إجراء قرعة المسابقة التي تقام لأول مرة في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر 2023.

وتجرى مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2023 في مدينة جدة أوائل شهر سبتمبر المقبل، بحضور ممثلي جميع الأندية المشاركة في البطولة، وعلى رأسها اتحاد جدة، بطل الدوري السعودي 2023/2022.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، تقام 5 مباريات من مونديال الأندية على ملعب الجوهرة المشعة، فيما ستقام مباراتان فقط على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، ما يعني إقامة جميع المباريات في مدينة جدة على ملعبين، لكن هناك محاولات من أجل إقامة جميع المباريات على ملعب الجوهرة المشعة فقط، في حال قدرة الملعب على ذلك.

وبناء على ملاحظات وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يتم العمل حالياً على بعض التعديلات في الملاعب، وعليه لن تلعب أي مباريات خلال أول 4 جولات من بطولة الدوري السعودي على ملعب الجوهرة، بسبب العمل على بعض التحديثات.

وستكون نسخة كأس العالم للأندية المقبلة، التي تحمل الرقم 20، هي الأخيرة بنظامها الحالي الذي يتمثل في مشاركة 7 فرق فقط من مختلف القارات، تم تحديد 6 منها، ويتبقى التعرف على هوية بطل أمريكا الجنوبية المنتظر تتويجه ببطولة كوبا ليبرتادوريس نوفمبر المقبل.

وتتمثل الفرق الستة في، الاتحاد السعودي بصفته ممثل البلد المستضيف، ومانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا، والأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، وريد دايموندز الياباني بطل دوري أبطال آسيا، وليون المكسيكي بطل دوري الكونكاكاف، وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا.

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