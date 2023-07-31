برشلونة يحسم الـ«كلاسيكو» الودي بثلاثية

المصدر: تكساس - أ ف ب

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حقق برشلونة فوزاً كبيراً وسهلاً على غريمه ريال مدريد بثلاثية نظيفة أول من أمس، في مباراة «كلاسيكو» إسبانية ودية أقيمت في ولاية تكساس الأمريكية.

وافتتح جناح برشلونة الفرنسي عثمان ديمبيليه التسجيل في الدقيقة 15 أمام نحو 82 ألف متفرج في ملعب كاوبويز بأرلينغتون.

وانتهى الشوط الأول بتقدم «بلاوغرانا» بهدف ،وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة هدفين جميلين للنادي الكاتالوني عبر اللاعب الشاب فرمين لوبيس (85)، ثم لعبة جميلة لفيران توريس خدع بها الحارس ولعبها من فوقه قبل أن يكملها في الشباك (90 + 1).

وشهدت المباراة إهدار البرازيلي فينيسيوس ركلة جزاء في الدقيقة 20.

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