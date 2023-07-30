تأهل النرويج وسويسرا للدور الثاني بمونديال السيدات..والمغرب تنعش آمالها بفوز تاريخي

المصدر: وام

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لحق منتخبا النرويج وسويسرا بركب المتأهلين إلى الدور الثاني (دور الـ16) لبطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات، بفوز الأول على نظيره الفلبيني 6-0 وتعادل الثاني مع نظيره النيوزيلندي سلبيا اليوم الأحد في ختام مباريات المجموعة الأولى بالبطولة، المقامة حاليا بأستراليا ونيوزيلندا.

ورفع المنتخب النرويجي رصيده إلى 4 نقاط ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف نظيره السويسري، وبفارق الأهداف فقط أمام نظيره النيوزيلندي، وتراجع المنتخب الفلبيني للمركز الرابع في المجموعة برصيد 3 نقاط ليودع البطولة رسميا مع نظيره النيوزيلندي.

وأصبح المنتخب النيوزيلندي أول منتخب مضيف يودع البطولة من الدور الأول في تاريخ مونديال السيدات.

وفي المجموعة الثامنة، انتزع المنتخب الكولومبي فوزا غاليا ومتأخرا 2 / 1 على نظيره الألماني في الوقت بدل الضائع من مباراتهما بالجولة الثانية من مباريات المجموعة، التي شهدت اليوم أيضا فوزا تاريخيا للمنتخب المغربي على منتخب كوريا الجنوبية 1-0.

ورفع المنتخب الكولومبي رصيده إلى ست نقاط لينفرد بصدارة المجموعة بفارق 3 نقاط أمام نظيريه الألماني والمغربي، ويقترب خطوة هائلة من التأهل للدور الثاني للبطولة.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، حقق المغربي فوزا تاريخيا على نظيره الكوري، كونه الفوز الأول للمنتخب المغربي في البطولة الحالية، التي تشهد المشاركة الأولى للفريق في تاريخ مونديال السيدات.

وسجلت ابتسام جرايدي الهدف الوحيد للمباراة في الدقيق السادسة ليكون أول أهداف المغرب في مونديال السيدات، فيما خاضت زميلتها نهيلة بنزينة المباراة مرتدية الحجاب لتدخل تاريخ كرة القدم بأن أصبحت أول لاعبة تشارك في مونديال السيدات مرتدية الحجاب.

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