برشلونة يُحرج ريال مدريد بثلاثية نظيفة استعدادا للموسم الجديد

المصدر: وكالات

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واصل برشلونة وريال مدريد استعداداتهما القوية للموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهت مباراتهما بفوز برشلونة على منافسه التقليدي 3 - 0 (صباح اليوم بتوقيت الإمارات) ضمن منافسات جولة الأبطال الودية المقامة حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت المباراة أداء قويا من الفريقين على مدار الشوطين، واستغل برشلونة بعض الفرص التي سنحت له في المباراة لينهي اللقاء لصالحه بعد هزيمته 3-5 أمام أرسنال قبل أيام.

وفي المقابل، توالت الفرص الضائعة من لاعبي ريال مدريد على مدار الشوطين ومنها ضربة جزاء سددها البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 20 كما تصدت العارضة والقائم لأكثر من فرصة للفريق.

وكان ريال مدريد فاز على ميلان الإيطالي 3-2 وعلى مانشستر يونايتد الإنجليزي 2-0 في الأيام الماضية ضمن فعاليات نفس الجولة.

وحسم برشلونة المباراة لصالحه بثلاثية سجلها عثمان ديمبلي وفيرمين لوبيز وفيران توريس في الدقائق 15 و85 و90.

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