نهيلة بنزينة تدخل تاريخ كرة القدم بارتداء الحجاب في مونديال السيدات

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أصبحت المدافعة المغربية نهيلة بنزينة "25 عاما" أول لاعبة كرة قدم تشارك في مباراة ببطولات كأس العالم للسيدات، وهي ترتدي الحجاب، وذلك اثر مشاركتها في مباراة منتخب بلادها اليوم الأحد أمام نظيره الكوري الجنوبي في النسخة التاسعة من مونديال السيدات، والمقامة حاليا بأستراليا ونيوزيلندا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرر في 2014 رفع الحظر المفروض على ارتداء السيدات للحجاب في المباريات بداعي "أسباب صحية وأمنية"، وذلك بعد احتجاج العديد من الناشطين والرياضيين والمسؤولين الحكوميين ومسؤولي اللعبة.



ولم تشارك بنزينة في مباراة الفريق الأولى بالمونديال الحالي، والتي خسرها المنتخب المغربي أمام نظيره الألماني صفر / 6 ، ولكنها شاركت في مباراة اليوم، التي فاز بها المنتخب المغربي 1 / صفر، علما بأن المنتخب المغربي يخوض المونديال للمرة الأولى في التاريخ كما أنه أول منتخب عربي من الشمال الأفريقي يتأهل للمونديال.



وقالت غزلان شباك قائدة المنتخب المغربي: "نشعر بمسؤولية هائلة لتقديم صورة جيدة وإظهار الإنجاز الذي حققه المنتخب المغربي بالتأهل للمونديال".

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