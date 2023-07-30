مانيه يستعد لمغادرة بايرن ميونيخ

المصدر: باريس - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

دخل السنغالي ساديو مانيه في مباحثات «لتغيير النادي» بحسب ما ذكر بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، مع اقتراب مغادرته فريقه للانتقال إلى النصر السعودي الذي يضمّ كريستيانو رونالدو. وتم استبعاد مانيه الذي ينتهي عقده بعد سنتين، عن تشكيلة بايرن التي حققت الفوز أمس ودياً على كاواساكي فرونتالي الياباني بهدف نظيف.

وأحرز مانيه مع بايرن لقب الدوري الألماني، وفاز مع فريقه السابق ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي في 6 مواسم مع «الحمر»، وشكّل ثلاثياً فتاكاً مع المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو، ونال جائزة أفضل لاعب إفريقي في 2022، تعرّض لإصابة في ساقه نوفمبر الماضي، فغاب عن منتخب بلاده في مونديال 2022.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز