فرنسا تصدم البرازيل في مونديال السيدات

المصدر: بريزبين (أستراليا) - وكالات

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منحت قائدة فرنسا ويندي رونار منتخب بلادها فوزاً قاتلاً على البرازيل 2 - 1، أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة لكأس العالم للسيدات في كرة القدم في بريزبين الأسترالية، وعاش منتخب البرازيل صدمة كبيرة، بعد أن كان يعتمد على أمل تحقيق الفوز بالمباراة للتأهل. بلغ المنتخب السويدي الدور ثمن النهائي للمونديال بفوزه على نظيره الإيطالي بخماسية نظيفة بالمجموعة السابعة، وبات ثالث منتخب يحجز بطاقة العبور بعد اليابان وإسبانيا.

وأنهى المنتخب الفرنسي الشوط الأول من مباراته أمام البرازيل متقدماً بهدف أوجيني لو سومر في الدقيقة 17، وفي الشوط الثاني أدرك المنتخب البرازيلي التعادل بهدف ديبانا دي أوليفيرا في الدقيقة 58، ثم حسمت ويندي رونار المباراة لصالح فرنسا بهدف في الدقيقة 83. وضمن المجموعة ذاتها حققت جامايكا باكورة انتصاراتها بفوزها على بنما 1 - صفر.

وانتزع المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط، ويليه المنتخب البرازيلي بثلاث نقاط، وتشهد الجولة الثالثة الأخيرة لقاء منتخب فرنسا مع بنما، والبرازيل مع جامايكا.

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