بايرن ميونخ يهزم كاواساكي فرونتال الياباني ويستعد لمواجهة ليفربول

المصدر: وكالات

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تغلب بايرن ميونخ الألماني على كاواساكي فرونتال الياباني 1 / صفر في مباراة كرة القدم الودية التي جمعت الفريقين اليوم السبت في العاصمة اليابانية طوكيو.

وحسم بايرن ميونخ المباراة، التي أقيمت على الملعب الأولمبي الوطني، بهدف وحيد سجله جوسيب ستانيشيتش في الدقيقة 57 .

وكان الملعب نفسه قد شهد هزيمة بايرن ميونخ أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 1 / 2 يوم الأربعاء الماضي ضمن استعدادات الفريقين للموسم.

ويخوض بايرن ميونخ مباراته الودية المقبلة يوم الأربعاء المقبل، حيث يلتقي ليفربول الإنجليزي في استاد سنغافورة الوطني.

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