ساديو ماني يدخل في مفاوضات للرحيل عن بايرن ميونخ

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

دخل المهاجم السنغالي ساديو ماني في مفاوضات "لتغيير النادي" بحسب ما ذكر بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم السبت، مع اقتراب انتقاله إلى النصر السعودي الذي يضمّ البرتغالي كريستيانو رونالدو.

واستبعد الفريق البافاري مانيه (31 عاماً) الذي ينتهي عقده بعد سنتين، عن تشكيلته التي تخوض مباراة ودية أمام كاواساكي فرونتالي الياباني، كاتباً على موقع تويتر "ساديو ماني في مفاوضات لتغيير النادي لذا لن يكون ضمن التشكيلة اليوم".

وأحرز ماني مع فريقه السابق ليفربول الإنجليزي لقب دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي في ستة مواسم مع "الحمر"، وشكّل ثلاثياً فتاكاً مع المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

بعد احرازه جائزة أفضل لاعب إفريقي في 2022، ترك ليفربول وانضم إلى صفوف بايرن.

تعرّض لاصابة في ساقه في نوفمبر، فغاب عن مونديال قطر 2022.

ورغم أنه أضاف لقب الدوري الألماني في نهاية المطاف الى خزينته، فإن مروره مع بايرن تلطّخ أيضًا بالمشادة مع زميله لوروا سانيه في غرفة تبديل الملابس بعد الخسارة ضد مانشستر سيتي الانجليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ما أدى الى تغريمه 350 ألف يورو من قبل ناديه.

وأنهى موسمه مع بايرن مع 12 هدفًا في 38 مباراة في جميع المسابقات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز