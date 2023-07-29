بعد رفض عرضاً من آندية تركية.. ما مستقبل غرينوود مع مانشستر يونايتد؟

المصدر: وكالات

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أشارت تقارير صحفية انجليزية"، إلى أن مسيرة ماسون غرينوود مع ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي يمكن إنقاذها، بعد أن وافق الراعي الرئيسي للنادي على عودته.

ومن المنتظر أن تقرر إدارة الشياطين الحمر بشأن مستقبل مهاجم إنجلترا بعد إسقاط التهم التي وجهت إليه بما في ذلك محاولة الاغتصاب، في غضون الأسابيع المقبله.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن هناك محادثات جارية بين مانشستر يونايتد والراعي الرئيسي للنادي، شركة الملابس الرياضية "أديداس"، بشأن مستقبل اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً.

وكان قد رفض مانشستر يونايتد عروضاً من أندية تركية للتعاقد مع الإنجليزي مايسون غرينوود رغم إسقاط القضاء البريطاني التهم التي كانت موجهة إلى النجم الشاب.

وأسقطت عن اللاعب "21 عاماً" في فبراير الماضي تهم الاغتصاب والاعتداء الموجهة إليه، لكنه لا يزال يواجه تحقيقاً داخلياً في النادي، والذي يقرر بناء على نتائجه ما إذا كان قادراً على العودة إلى الفريق.

ولم يشارك غرينوود مع الشياطين الحمر منذ 22 يناير2022 عندما فاز الشياطين الحمر على وست هام بهدف نظيف في أولد ترافورد، ثم قُبض عليه في وقت لاحق من ذلك الشهر.

ويملك غرينوود عقداً بقيمة 80 ألف يورو في الأسبوع حتى عام 2025 مع خيار سنة أخرى في يونايتد، ولكن النجم الشاب لن يعود إلى التدريب أو اللعب حتى ينتهي التحقيق الداخلي.



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