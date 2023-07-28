إنتر ميلان يبحث تشييد ملعب في ضواحي ميلانو

المصدر: وكالات

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قالت شركتان عقاريتان اليوم الجمعة إن إنتر ميلان حصل على الحقوق الحصرية لدراسة جدوى تشييد ملعب جديد في روتسانو في ضواحي ميلانو.

وأضافت مجموعة بريوشي الإيطالية للعقارات وشركة باستوجي القابضة، اللتان تمتلكان قطعة الأرض من خلال مساهمتهما في شركة تدعى انفرافين، أن انتر سيحتفظ بالحقوق الحصرية حتى 30 أبريل 2024.

ويتشارك انتر وغريمه المحلي ميلان في ملعب سان سيرو الشهير الذي أنشئ في 1926 وخضع لعمليات تجديد عديدة.

لكن الفريقين كانا يبحثان عن بدائل في السنوات الماضية.

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