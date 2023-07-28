سان جيرمان يتلقى هزيمة معنوية موجعة على يد سيريزو أوساكا الياباني

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

مني باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، بهزيمة معنوية موجعة على يد مضيفه سيريزو أوساكا الياباني 2-3 الجمعة، في مباراته الثانية في جولته الآسيوية الاستعدادية للموسم الجديد.

واستهل سان جيرمان ومدربه الجديد الإسباني لويس أنريكي الذي خلف المقال كريستوف غالتييه، الجولة الاستعدادية بتعادل سلبي ضد النصر السعودي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الثلاثاء الماضي.

وافتتح النادي الباريسي الذي سافر إلى اليابان من دون نجمه كيليان مبابي المرجح رحيله هذا الصيف كي لا يغادر "بارك دي برينس" بعد عام من دون مقابل بسبب وصوله إلى نهاية عقده، التسجيل عبر هوغو إيكيتيكيه في الدقيقة 17 بعدما كسر مصيدة التسلل إثر عرضية من الشاب وورن-زايير-إيمري (17 عاماً).

لكن البلجيكي جوردي كرو أدرك التعادل بعد دقائق معدودة (22) إثر خطأ دفاعي مشترك بين الوافد الجديد السلوفاكي ميلان شكرينيار والبرتغالي دانيلو بيريرا اللذين فشلا في اعتراض كرة طويلة قادمة من الحارس الكوري الجنوبي يانغ هان-بين.

وبقي التعادل سيّد الموقف حتى نهاية الشوط الأول تحت أنظار النجم البرازيلي نيمار الذي بقي على مقاعد البدلاء على غرار ما حصل أمام النصر.

ومع بداية الشوط الثاني، استعاد سان جيرمان تقدمه عبر البرتغالي فيتينيا بعد تبادل جميل للكرة مع إيكيتيكيه (49)، لكن الفريق الياباني رفض الاستسلام وعاد مجدداً في الدقيقة 67 بهدف للبديل سوتا كيتانو بعد عرضية من ريو واتانابي، قبل أن تكتمل العودة والمفاجأة بهدف للاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق شينجي كاغاوا الذي أطلق الكرة في الزاوية العليا بعدما افتكها زميله هاروكي أراي من الوافد الجديد الشاب الإيطالي شير ندور عند مشارف منطقة الجزاء (79).

ويأمل سان جرميان وأنريكي أن يستعيد الفريق معنوياته حين يواجه إنتر الإيطالي وصيف بطل دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل في طوكيو، قبل السفر إلى كوريا الجنوبية لمواجهة تشونبوك هيونداي موتورز.

ويبدأ سان جرمان حملة الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي في 12 أغسطس ضد لوريان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز