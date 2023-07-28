9 سنتميترات تقرب دي خيا من بايرن ميونخ

المصدر: البيان

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يصر فويتشيك تشيزني نجم حراسة مرمى يوفنتوس، على ضمان اللعب أساسياً حال انتقاله إلى بايرن ميونخ، بعدما أصبح أحد حراس المرمى المرشحين للانضمام إلى البافاري، حيث يسعى النادي من جانبٍ إلى تعويض المصاب مانويل نوير، ومن جانبٍ آخرٍ إلى تعويض يان سومر، الذي يتفاوض مع إنتر ميلان.

وأبدى يوفنتوس استعداده للجلوس على طاولة المفاوضات مع بايرن ميونخ، وبينما لا يبدو تشيزني رافضاً لفكرة الانتقال، فإن الدولي البولندي يرفض رفضاً قاطعاً الجلوس احتياطياً مع البافاري.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن تشيزني لن يغادر إلى بايرن ميونخ بدون ضمانات أن يصبح حارس المرمى الأول للفريق، ولم يتضح بعد موقف ابن الـ 33 عامًا من تخفيض راتبه في ألمانيا، حيث يعد أحد أعلى اللاعبين أجراً في يوفنتوس.

في نفس الوقت، فجّرت مجلة "بيلد" الألمانية نبأ انضمام اسم ديفيد دي خيا إلى قائمة المرشحين للذود عن مرمى بايرن ميونخ.

وكان من المفاجئ طرح اسم دي خيا الذي خرج من الباب الضيق لمانشستر يونايتد بنهاية الموسم المنقضي، وتسبب انحدار المستوى الملحوظ في عدم تجديد التعاقد معه، ليغادر بشكلٍ مخيبٍ للآمال بعد 12 عامًا له مع الشياطين الحمر.

وتعتقد "بيلد" بأن بايرن ميونخ وجّه أنظاره إلى ابن الـ 32 عامًا بسبب ميزتين، الأولى سيتمكّن النادي من التعاقد مع دي خيا في صفقة انتقالٍ حرٍ، مما سيكفيه عناء دفع ما لا يقل عن 30 مليون يورو للحصول على خدمات جيورجي مامارداشفيلي من فالنسيا، أما الميزة الثانية التي يتمتع بها ابن العاصمة الإسبانية مدريد طوله الفارع، إذ يصل طول دي خيا إلى 1.92 سنتيمتر، ويتفوق بـ 9 سنتميترات كاملة على سومر، بينما يتقارب في الطول مع نوير، الذي يبلغ طوله 1.93 سنتيمتر.

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