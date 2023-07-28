الإصابة تجبر ديفيد سيلفا على الاعتزال

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أعلن الدولي الإسباني السابق ديفيد سيلفا اعتزاله كرة القدم، أمس، بعد أيام من تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي خلال التدريبات مع ناديه ريال سوسيداد.

وأصيب لاعب الوسط البالغ من العمر 37 عاماً في ركبته اليسرى في وقت سابق من يوليو الجاري أثناء التدريب قبل موسمه الرابع مع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وقال سيلفا: «الحزن يعتصرني، حان الوقت لأقول وداعاً لكرة القدم التي كرست حياتي كلها من أجلها. حان الوقت لوداع زملائي الذين كانوا مثل عائلتي. سأفتقدكم كثيراً».

كان سيلفا أحد أفضل صانعي اللعب في جيله واستمتع بسنوات حافلة بالألقاب مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني ومع منتخب إسبانيا.

وحصل على ألقاب كبرى منها كأس العالم 2010 وبطولة أوروبا مرتين بينما فاز بكأس إسبانيا مرتين، الأولى مع فالنسيا 2008 والثانية مع سوسيداد 2020.

ومع ذلك، جاءت أنجح فتراته مع نادي مانشستر سيتي، حيث فاز بالدوري الإنجليزي أربع مرات وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين وخمسة ألقاب في كأس الرابطة خلال عشر سنوات من 2010 إلى 2020.

وسجل سيلفا، وهو خريج أكاديمية فالنسيا، أكثر من 120 هدفاً وقدم نحو 200 تمريرة حاسمة فيما يقرب من 750 مباراة مع الأندية بينما سجل 35 هدفاً في 125 مباراة مع إسبانيا. (مدريد - رويترز)

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