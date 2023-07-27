وسط فضيحة تحكيمية.."اليويفا" يقبل مشاركة برشلونة في دوري الأبطال مؤقتاً

المصدر: وكالات

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قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الخميس إنه سمح مؤقتا لبرشلونة بطل إسبانيا بالمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا وسط تحقيقات في تورط النادي في فضيحة تحكيمية.

وقدم مدعون في إسبانيا شكوى في مارس الماضي تتعلق بمزاعم دفع برشلونة إجمالي 7.3 مليون يورو (8.02 مليون دولار) في الفترة من 2001 إلى 2018 إلى شركات مملوكة لمسؤول لجنة الحكام السابق خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا.

ووافقت محكمة في برشلونة على قبول القضية.

وفتح اليويفا تحقيقا رسميا في مزاعم خرق برشلونة الإطار القانوني للاتحاد.

وذكر اليويفا في بيان "نال برشلونة موافقة مؤقتة للمشاركة في المسابقات الأوروبية للأندية بموسم 2023-2024، سيعلق اليويفا قراره المستقبلي بشأن مشاركة أو استبعاد النادي من المسابقات القارية".

وأضاف:"برشلونة مجبر على إبلاغ مفتشي لجنة القيم والانضباط بتطور التحقيقات الجارية بشكل استباقي وإمداد اللجنة بكل الوثائق والمعلومات المطلوبة.

"لجنة القيم والانضباط المكلفة بالقضية مدعوة لمواصلة وإنهاء التحقيق وإرسال تقرير آخر إلى لجنة الاستئناف باليويفا اذا رأت وعندما ترى أن مسألة قبول أو استبعاد برشلونة يجب تقييمها".

وخرج برشلونة من دور المجموعات لبطولة صفوة الأندية الأوروبية في الموسم الماضي ثم ودع الدوري الأوروبي على يد مانشستر يونايتد.

وتوج برشلونة بلقب دوري الأبطال خمس مرات آخرها في 2015.

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