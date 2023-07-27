بسبب تجاهل اتصالاته.. مارتينيز عن لوكاكو: كنت خائب الظن فيه

المصدر: البيان

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عبّر لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان، عن استيائه من سلوك روميلو لوكاكو الذي أمضى 3 مواسم في اللعب إلى جانبه.

وكان لوكاكو عاد إلى صفوف إنتر ميلان على سبيل الإعارة من تشيلسي في الموسم المنقضي 2023/2022، وقرر النادي الإيطالي الاحتفاظ بالدولي البلجيكي وشرائه بعقدٍ دائمٍ يبلغ 40 مليون يورو، لا سيما بعدما تبيّنت صعوبة عودته إلى تشيلسي.

إلا أن انتر ميلان فوجئ بأن لوكاكو يرفض مجرد الاستماع إلى عرضه، حيث لم يرد على اتصالات مسؤولي النادي، لتتضح بعد ذلك رغبته في الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي، ويبدو بأن لوكاكو تصرّف بطريقة مشابهة مع زملائه من لاعبي انتر ميلان، بحسب تصريحات مارتينيز.

وقال مارتينيز لصحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "حاولت الاتصال به، لكنه لم يرد عليّ مطلقاً، وفعل الشيء ذاته مع زملائنا الآخرين، بعد السنوات الكثيرة لنا معاً، والعديد من الأمور التي عايشناها برفقة بعضنا بعضاً، كنت خائب الظن".

وأكد مارتينيز: "لقد كنت خائب الظن فيه، تلك هي الحقيقة"، وسُئل مارتينيز عما إذا كان يتوقّع مثل هذا السلوك من لوكاكو، ليجيب بالنفي.

واختتم مارتينيز تصريحاته، قائلاً: "على كل حالٍ، ذلك هو قراره، وأنا أتمنى له كل التوفيق".

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