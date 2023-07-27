بعد الخسارة بخماسية.. تشافي عن أرسنال: لعبوا كأنهم في دوري أبطال أوروبا

المصدر: البيان

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لم يخفِ تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، استغرابه من الندية التي أبداها أرسنال في المواجهة الودية بينهما، التي أقيمت على أرضية استاد سو فاي في مدينة لوس أنجلوس، وذلك ضمن الجولة الصيفية التي يجريانها في الولايات المتحدة.

وخرج أرسنال بانتصارٍ عريضٍ بنتيجة 3/5، حيث تألق لياندرو تروسارد وسجل ثنائيةً شخصيةً في شباك برشلونة.

وقال تشافي بعد صافرة النهاية: "كانت مباراة سجالٍ، كان ملحوظاً بأنهم قاموا بتسديدات أكثر منا، بينما نحن كنا متهاونين في الدفاع، بعض اللاعبين لعبوا في مراكز ليست مراكزهم الأصلية، لقد رأيت بعض الأمور الإيجابية، وبعض الأمور غير الإيجابية".

واعترف تشافي في تصريحاتٍ نقلتها عنه صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد كانوا أكثر رغبةً في الانتصار منا".

وكشف تشافي عما دار بينه وبين مواطنه ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، بعد صافرة اختتام اللقاء الودي، حيث صرح: "قلت له بعد انتهاء المباراة بأنها بدت كمباراةٍ في دوري أبطال أوروبا لأن مستوى الندية الذي أظهروه لم يكن طبيعياً بالنسبة إلى مباراة ودية".

وواصل منتقداً أرسنال: "وجود هذا القدر من الندية، وهذا القدر من الأخطاء التكتيكية، ليس طبيعياً، كلنا نرغب في التنافس، ولكنها مجرد مباراةٍ ودية، لكنني أتفهم رغبة الجميع في الفوز، بالنسبة لنا كانت المباراة الودية الأولى، ونحن في طور التعافي من فيروس".

وكان فيروس معوي ضرب 8 لاعبين من برشلونة خلال معسكرهم في الولايات المتحدة، بخلاف عدد آخر من أفراد بعثة الفريق الكتالوني.

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